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Гризманн может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

«ПСЖ» может подписать полузащитника мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Marca.

Гризманн может заменить Мбаппе в «ПСЖ»
© РИА Новости

По данным источника, если парижане продадут в летнее трансферное окно форварда Килиана Мбаппе, то на его замену могут подписать Антуана Гризманна. При этом отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не хочет расставаться с Гризманном, сам игрок также хочет остаться в мадридском клубе.

Права на Гризманна принадлежат «Барселоне». Сейчас игрок выступает за «Атлетико» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отправил официальное письмо в «ПСЖ», где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года. Отмечалось, что форвард может покинуть команду в летнее трансферное окно.

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