Агент Селюк сравнил имидж Акинфеева и Дзюбы

"Акинфеев - тот, кто вызывает большое уважение даже у противоположного лагеря болельщиков. По поводу Дзюбы, надо отдать ему должное: с его уходом в шоу-бизнес и порно-бизнес он немного портит себе имидж, у него есть репутационные проблемы. Когда они сидят со Слуцким и матерятся, то это ничего хорошего. Я думаю, Акинфеев не стал бы этим заниматься и портить себе репутацию. Акинфееву можно поаплодировать", - передает слова Селюка РИА Новости.