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Агент Селюк заявил, что Акинфеев не стал бы заниматься тем, чем занимается Дзюба

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об имидже Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы в российском футболе.

Агент Селюк сравнил имидж Акинфеева и Дзюбы
© ТАСС

"Акинфеев - тот, кто вызывает большое уважение даже у противоположного лагеря болельщиков. По поводу Дзюбы, надо отдать ему должное: с его уходом в шоу-бизнес и порно-бизнес он немного портит себе имидж, у него есть репутационные проблемы. Когда они сидят со Слуцким и матерятся, то это ничего хорошего. Я думаю, Акинфеев не стал бы этим заниматься и портить себе репутацию. Акинфееву можно поаплодировать", - передает слова Селюка РИА Новости.

11 июня Акинфеев сумел отразить три послематчевых пенальти в финале Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1. Его действия помогли ЦСКА завоевать этот трофей впервые за 10 лет. Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 500 матчей за "армейцев", 350 из которых стали "сухими". Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. Артем Дзюба продолжает свою карьеру футболиста, совмещая ее с участием в различных шоу.

Ранее Валерий Карпин ответил, каково это пропускать три мяча от Дзюбы.

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