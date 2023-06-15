Агент Селюк сравнил имидж Акинфеева и Дзюбы

Агент Селюк заявил, что Акинфеев не стал бы заниматься тем, чем занимается Дзюба
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об имидже Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы в российском футболе.
"Акинфеев - тот, кто вызывает большое уважение даже у противоположного лагеря болельщиков. По поводу Дзюбы, надо отдать ему должное: с его уходом в шоу-бизнес и порно-бизнес он немного портит себе имидж, у него есть репутационные проблемы. Когда они сидят со Слуцким и матерятся, то это ничего хорошего. Я думаю, Акинфеев не стал бы этим заниматься и портить себе репутацию. Акинфееву можно поаплодировать", - передает слова Селюка РИА Новости.
11 июня Акинфеев сумел отразить три послематчевых пенальти в финале Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1. Его действия помогли ЦСКА завоевать этот трофей впервые за 10 лет. Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 500 матчей за "армейцев", 350 из которых стали "сухими". Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. Артем Дзюба продолжает свою карьеру футболиста, совмещая ее с участием в различных шоу.
Ранее Валерий Карпин ответил, каково это пропускать три мяча от Дзюбы.