В УЕФА отреагировали на скандал вокруг украинского флага

«Прежде всего, имейте в виду, что безопасность на стадионе находится в контроле местных организаторов и местной полиции. «Это была досадная личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности местной турецкой полиции по снятию флага. Когда глава турецкой полиции был проинформирован, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику, что вы можете увидеть в течение нескольких секунд, если у вас есть доступ к полному видео. Обратите внимание, что УЕФА не запрещает вывешивание украинских флагов на стадионах», — приводит слова представителя УЕФА The Guardian.