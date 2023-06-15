$84.32+0.6891.07+0.68

В УЕФА отреагировали на скандал вокруг украинского флага в финале Лиги чемпионов

В УЕФА отреагировали на инцидент вокруг украинского флага во время финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Ранее сообщалось, что у одного из болельщиков «Манчестер Сити» забрали флаг Украины по ходу матча.

В УЕФА отреагировали на скандал вокруг украинского флага
© РИА Новости

«Прежде всего, имейте в виду, что безопасность на стадионе находится в контроле местных организаторов и местной полиции. «Это была досадная личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности местной турецкой полиции по снятию флага. Когда глава турецкой полиции был проинформирован, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику, что вы можете увидеть в течение нескольких секунд, если у вас есть доступ к полному видео. Обратите внимание, что УЕФА не запрещает вывешивание украинских флагов на стадионах», — приводит слова представителя УЕФА The Guardian.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0.

Фанаты «Сити» разогреваются в Стамбуле перед финалом ЛЧ

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители