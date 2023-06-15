Стало известно о смене названия домашнего стадиона «Спартака»
Домашний стадион московского «Спартака» «Открытие Банк» с большой степенью вероятности сменит название в конце 2023 года, сообщает «РБ Спорт».
По информации издания, контракт красно-белых с банком «Открытие» истекает в конце года. У клуба было предложение от другой банковской группы, но «Спартак» не принял его.
Скорее всего, стадион будет носить имя владельца команды — «Арена Лукойл».
Напомним, компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).
Стадион «Открытие банк Арена» был построен в московском районе Тушино в 2014 году. В том же году состоялось открытие арены, на которой «Спартак» проводит свои домашние матчи.