Стало известно о смене названия домашнего стадиона «Спартака»

Домашний стадион московского «Спартака» «Открытие Банк» с большой степенью вероятности сменит название в конце 2023 года, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, контракт красно-белых с банком «Открытие» истекает в конце года. У клуба было предложение от другой банковской группы, но «Спартак» не принял его.

Скорее всего, стадион будет носить имя владельца команды — «Арена Лукойл».

Напомним, компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).