Нападающий ЦСКА Гайч заявил о желании остаться в чемпионате Италии

«Моё будущее? Сезон закончился, как и моя аренда. Переговоры идут, я сейчас спокойно сижу дома, провожу время с семьёй. В детстве я всегда смотрел чемпионат Италии, я осуществил мечту, у меня сложились хорошие взаимоотношения с людьми, которые проявили ко мне большую любовь. Я надеюсь, что смогу продолжать карьеру в Серии A, хотя моей мечтой всегда было играть в Премьер-Лиге. И мой агент, и я хотим продолжать работать в Италии, в таком отличном чемпионате, как Серия A, и в Премьер-Лиге, которая остаётся моей самой большой мечтой», — приводит слова Гайча ESPN.