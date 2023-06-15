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Футболист «Локомотива» рассказал об угрозах от болельщиков

Футболист «Локомотива» и сборной Армении по футболу Наир Тикнизян рассказал о том, что получал угрозы от болельщиков московской команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист «Локомотива» рассказал об угрозах от болельщиков
© Lenta.ru

По его словам, это происходило осенью прошлого года после того, как он эмоционально поговорил с одним из фанатов по окончании матча с «Динамо».

«Со мной связывались люди, которые напрямую общались с ультрас, и говорили, что хотят "набить мне морду"», — заявил Тикнизян.

Игрок отметил, что его обещали поймать после матча с ЦСКА у стадиона.

«Я вышел с того же места, просто прошел мимо. Никто ко мне не подошел», — отметил футболист.

Тикнизян в минувшем сезоне провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). На его счету четыре гола и две голевые передачи.

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