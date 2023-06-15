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Акбашев выступил с заявлением после ухода из «Факела»

Нападающий Роман Акбашев выступил с заявлением о своём уходе из «Факела». Он поблагодарил клуб и болельщиков, а также поделился эмоциями от выступлений за воронежскую команду.

Акбашев выступил с заявлением после ухода из «Факела»
© Чемпионат.com

«Привет, Факелоны! Привет, Воронеж! Я хочу всем сказать огромное спасибо за эти прекрасные проведённые три года! Спасибо руководству клуба, всем тренерам, с кем мы работали всё это время! Спасибо всему персоналу! Спасибо всем, с кем делили раздевалку! Спасибо всем воронежским болельщикам, которые поддерживали команду на протяжении всего времени! Вы реально крутые! Вы лучшие! Пришло время двигаться дальше, как бы тяжело ни было! Я не забуду это время, особенно этот сезон! Это было незабываемо! Желаю всем удачи и успехов! Мы обязательно с вами увидимся! Спасибо большое, Факелоны, и до встречи!» — написал Акбашев в своих соцсетях.

Ранее СМИ сообщали, что Акбашев станет игроком «Ростова» в летнее трансферное окно.

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