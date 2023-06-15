Жирков предположил, сколько еще сможет играть Акинфеев

"Я мало смотрел игр премьер-лиги, не удавалось смотреть, не могу ничего сказать, - сказал Жирков. - Но финал Кубка России был хороший, смотрел, отличная игра, динамичная. Было интересно наблюдать. Я думаю, что Акинфеев еще два-три года точно может играть, тем более играет в воротах. Поздравляю его с этим кубком, он его вытащил".