«Барселона» представила новую форму на следующий сезон

«Барселона» представила новую игровую форму на сезон-2023/2024.

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«Мы объединяем вместе новое поколение спортсменов, артистов и блогеров, которые собрались, чтобы указать путь», — гласит официальное заявление клуба.

Футболка «Барселоны» выполнена в традиционных для каталонцев сине-гранатовых цветах в широкую полоску.

ФК "Барселона"

В прошедшем сезоне чемпионата Испании «Барселона» выиграла титул, набрав 88 очков в 38 сыгранных матчах. Каталонцы, ведомые главным тренером Хави, опередили своего ближайшего преследователя, мадридский «Реал», на 10 очков.