«Спартак» отказался от 1,6 млрд рублей за смену названия домашнего стадиона

«Спартак» отказался от предложения на 400 млн рублей за сезон, которое получил от одной из банковских групп. Как сообщает Metaratings , банковская группа предлагала эти деньги за смену названия домашней арены москвичей.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что в ближайшее время произойдёт смена названия домашнего стадиона «Спартака». Соглашение москвичей с банком «Открытие» истекает в 2023 году, из-за чего домашний стадион клуба больше не будет называться «Открытие Банк Арена». Ожидается, что в дальнейшем стадион будет называться «Лукойл Арена».