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«Спартак» отказался от 1,6 млрд рублей за смену названия домашнего стадиона

«Спартак» отказался от предложения на 400 млн рублей за сезон, которое получил от одной из банковских групп. Как сообщает Metaratings, банковская группа предлагала эти деньги за смену названия домашней арены москвичей.

«Спартак» отказался от 1,6 млрд рублей за смену названия домашнего стадиона
© Betassist

«Спартаку» предлагалось четырёхлетнее спонсорское соглашение. Таким образом, красно-белые могли получить 1,6 млрд рублей.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что в ближайшее время произойдёт смена названия домашнего стадиона «Спартака». Соглашение москвичей с банком «Открытие» истекает в 2023 году, из-за чего домашний стадион клуба больше не будет называться «Открытие Банк Арена». Ожидается, что в дальнейшем стадион будет называться «Лукойл Арена».

«Спартак» в завершившемся сезоне занял 3-е место в РПЛ.

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