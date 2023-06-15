«Локомотив» не прописал репутационные потери в новом контракте Дзюбы

«Как говорится, вихри враждебные веют над известными и медийными. И мы понимаем это. Что касается репутационных потерь… Разумеется, мы хотим, чтобы позитивных поводов было больше, и в минувшем сезоне, согласитесь, так и было.



Если отвечать на ваш вопрос — нет, мы не прописывали каких то специальных условий. Всё таки мы — профессиональный клуб, а он — взрослый человек и профессиональный футболист. Мы считаем, что это не нужно», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».