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«Локомотив» не прописал репутационные потери в новом контракте Артёма Дзюбы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что в новом контракте нападающего Артёма Дзюбы нет пунктов о репутационных потерях, так как в клубе посчитали, что это не нужно.

«Локомотив» не прописал репутационные потери в новом контракте Дзюбы
© Чемпионат.com

«Как говорится, вихри враждебные веют над известными и медийными. И мы понимаем это. Что касается репутационных потерь… Разумеется, мы хотим, чтобы позитивных поводов было больше, и в минувшем сезоне, согласитесь, так и было.

Если отвечать на ваш вопрос — нет, мы не прописывали каких то специальных условий. Всё таки мы — профессиональный клуб, а он — взрослый человек и профессиональный футболист. Мы считаем, что это не нужно», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Напомним, ранее в «Локомотиве» выражали недовольство участием Дзюбы в некоторых шоу на YouTube. Также некоторое время назад в Сети появились новые интимные видео нападающего.

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