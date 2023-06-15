Жирков в августе начнет обучение на тренерскую лицензию
Бывший футболист сборной России по футболу Юрий Жирков заявил о том, что он собирается получить тренерскую лицензию. – Позвонили из РФС, буду обучаться, наверное, на тренера. В августе начнется, я думаю, что могу принять участие в обучении, но не знаю. Но планирую принять участие. Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах, – цитирует Жиркова ТАСС.
39-летний Юрий Жирков объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в феврале текущего года. Ранее защитник выступал за такие команды, как петербургский "Зенит", московский ЦСКА и лондонский "Челси". В сборную России Жирков вызывался с 2005 по 2021 года. Последним клубом в карьере Юрия стали подмосковные "Химки".
Жирков является заслуженным мастером спорта России. Всего в профессиональной карьере Юрий сумел выиграть 21 трофей. В составе национальной команды он завоевал бронзу на чемпионате Европы в 2008 году и дошел до ? финала на чемпионате мира в 2018 году.