«Челси» сыграет с «Ливерпулем» в первом туре АПЛ

Английская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей на следующий сезон.

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Новый чемпионат Англии сезона 2023/2024 начнётся 11 августа матчем «Бёрнли» с действующим чемпионом страны «Манчестер Сити». Также в первом туре друг с другом сыграют лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Их игра пройдёт 13 августа.

Последний тур чемпионата Англии сезона 2023/2024 пройдёт 19 мая 2024 года. «Арсенал» сыграет с ливерпульским «Эвертоном» в Лондоне. «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с «Брайтоном».

Всего каждая команда сыграет 38 матчей в два круга. С полным расписанием матчей следующего сезона АПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги.