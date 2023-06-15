Экс-футболист «Анжи» рассказал о возмутившем его жену кавказском обычае

Бывший футболист махачкалинского «Анжи» Андрей Гордеев рассказал о кавказском обычае, возмутившем его жену. Его слова передает Sport24.

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По словам Гордеева, во время прогулок с женой он почти всегда встречался с болельщиками клуба, которые приглашали его присоединиться к ним в ресторане и не брали денег.

«А там же как — мужчины и женщины сидят за разными столами. Жена возмущалась: "Я с тобой больше никуда не пойду"», — рассказал экс-игрок.

Гордеев выступал за махачкалинский клуб с 1999 по 2004 год. В составе команды защитник провел 30 матчей в элитном дивизионе.