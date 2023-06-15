Тренер Гордеев рассказал о поведении Самуэля Это’О в «Анжи»

«Самуэль всегда был на лидирующих ролях. И не только на поле. Не нравилось ему, например, что тренировка в тренажерном зале, он прямо говорил: «Я не пойду». Или когда брали много крови и мочи на анализы — он возмущался: «Слушайте, я Лигу чемпионов выиграл. И даже тогда у меня не брали столько мочи». И просто не открывал дверь в комнату.



У Красножана была своя философия, которая работала во всех его командах, но отличалась от работы тренеров в топ-клубах. И он не перестроился. Но я его понимаю — тренер не может вычеркнуть базовые вещи из своего понимания футбола.



Это’О был королём в «Анжи»? Да. Но что такое король? У нас почему-то это звание ассоциируется с зазнайством. А быть королем — это большая ответственность. Как только какая-то непростая ситуация, все сразу смотрят на тебя — как ты ее разрулишь. На поле и на тренировках Это’О тоже был лидером, мотивировал остальных ребят. У нас был марокканец — Карсела Гонсалез. Добродушный парень, но разгильдяй. Это’О его всегда подстегивал на тренировках, заставлял лучше работать.



Со звездными ребятами, которые пришли в «Анжи», нужно было уметь работать. Для тренеров это был вызов. Когда приходит группа игроков, особенно такого высокого класса, нужно все выстроить с пониманием. Если нам после кофе сейчас принесут газировку, коньячка, шампанского, краковских колбасок, румынского рулетика и мы все это употребим разом, ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно находить правильные сочетания, чтобы все было вкусно и все работало. Так и в футболе", — приводит слова Гордеева Sport24.