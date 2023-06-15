Тикнизян: Дзюба очень харизматичный и красноречивый, иногда говорит глупости

«Человек очень харизматичный и красноречивый. Раньше все в раздевалке говорили, что я много разговариваю. Но Артем меня переплюнул в десять тысяч раз. На его фоне я стал блеклой тенью, перестал говорить – слушаю его и чувствую, как сводит скулы от усталости смеяться. Иногда он говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно!



Артем создают позитивную атмосферу, что очень сильно влияет на тренировочный процесс. Дзюба может не выполнять какие-то большие объемы на поле, но одно его присутствие заставляет команду соперника играть по-другому. Он концентрирует на себе защитников, это освобождает фланги.



Мне гораздо проще играть, когда с первых минут выходит Дзюба. У меня сразу появляется пространство. И я знаю, что любой мой кросс в штрафную он может принять – а это опасно. Рад, что он пришел в нашу команду. Во многом благодаря ему «Локомотив» выдал такой отрезок», – сказал защитник «Локомотива».