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Тикнизян о Дзюбе: «Очень харизматичный и красноречивый. Иногда говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно!»

Наир Тикнизян рассказал, как Артем Дзюба влияет на атмосферу в «Локомотиве».

Тикнизян: Дзюба очень харизматичный и красноречивый, иногда говорит глупости
© Sports.ru

«Человек очень харизматичный и красноречивый. Раньше все в раздевалке говорили, что я много разговариваю. Но Артем меня переплюнул в десять тысяч раз. На его фоне я стал блеклой тенью, перестал говорить – слушаю его и чувствую, как сводит скулы от усталости смеяться. Иногда он говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно!

Артем создают позитивную атмосферу, что очень сильно влияет на тренировочный процесс. Дзюба может не выполнять какие-то большие объемы на поле, но одно его присутствие заставляет команду соперника играть по-другому. Он концентрирует на себе защитников, это освобождает фланги.

Мне гораздо проще играть, когда с первых минут выходит Дзюба. У меня сразу появляется пространство. И я знаю, что любой мой кросс в штрафную он может принять – а это опасно. Рад, что он пришел в нашу команду. Во многом благодаря ему «Локомотив» выдал такой отрезок», – сказал защитник «Локомотива».

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