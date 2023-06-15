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«Валенсия» выразила возмущение словами игрока «Реала» Родриго о фанатах-расистах

«Валенсия» сделала заявление по поводу слов нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса, который высказался о расизме, якобы исходившим от фанатов «летучих мышей».

«Валенсию» возмутили слова игрока «Реала» о фанатах-расистах
© Чемпионат.com

«Валенсия» сожалеет и категорически отрицает ложные заявления игрока Родриго Гоэса, который утверждает, что весь наш стадион и болельщики скандировали расистские кричалки.

Такие обвинения — ложь, которая несправедливо позорит такую образцовую фан-базу, как у «Валенсии».

Мы просим Гоэса, как и его тренера Карло Анчелотти, который ранее извинился за свои слова, принести извинения. «Валенсия» оставляет за собой право принимать соответствующие меры для защиты чести нашего клуба и болельщика. Футболисты должны понимать ответственность, делая такие заявления.

Также мы хотим в очередной раз выразить наше самое решительное осуждение любого вида расизма или насилия. Нет никаких сомнений в нашей борьбе и стремлении искоренить это социальное бедствие», — гласит заявление клуба.

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