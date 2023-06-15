«Валенсию» возмутили слова игрока «Реала» о фанатах-расистах

«Валенсия» сожалеет и категорически отрицает ложные заявления игрока Родриго Гоэса, который утверждает, что весь наш стадион и болельщики скандировали расистские кричалки.



Такие обвинения — ложь, которая несправедливо позорит такую образцовую фан-базу, как у «Валенсии».



Мы просим Гоэса, как и его тренера Карло Анчелотти, который ранее извинился за свои слова, принести извинения. «Валенсия» оставляет за собой право принимать соответствующие меры для защиты чести нашего клуба и болельщика. Футболисты должны понимать ответственность, делая такие заявления.



Также мы хотим в очередной раз выразить наше самое решительное осуждение любого вида расизма или насилия. Нет никаких сомнений в нашей борьбе и стремлении искоренить это социальное бедствие», — гласит заявление клуба.