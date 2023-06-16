Литвинов признан лучшим молодым игроком «Спартака»

Московский «Спартак» объявил имя своего лучшего молодого игрока по итогам сезона-2022/2023. Этого звания удостоился Руслан Литвинов.

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«Руслан Литвинов – лучший молодой игрок «Спартака» в сезоне-2022/2023!



Также Руслан занял второе место в голосовании на Winline Лучшего игрока сезона, набрав 23% голосов красно-белых!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

В этом сезоне РПЛ Руслан Литвинов поучаствовал в 25 матчах московской команды, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Полузащитник начал карьеру во второй команде «Спартака» в 2019 году.