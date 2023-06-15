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Александр Мостовой: «Динамо» заняло не свое место. В провале виноваты зазвездившиеся игроки»

Александр Мостовой высказался о неудачном сезоне «Динамо».

Мостовой: «Динамо» заняло не свое место из-за зазвездившихся игроков
© Sports.ru

Московский клуб занял 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 45 очков.

«Безусловно, «Динамо» в прошедшем сезоне заняло не свое место. Они как минимум обязаны быть в пятерке – по составу, бюджету, возможностям и так далее. Мои знакомые болельщики «Динамо» находятся в отчаянии, потому что клуб уже давно ничего не выигрывает и его все время бросает назад. В провале виноваты зазвездившиеся игроки, которым авансом выдали звания, когда они только появились.

Это неправильно, так не должно быть. Человек только начал играть, забил один гол – его уже звездой называют. Ребята, ну о чем вы говорите? А игроки это каждый день слышат и начинают думать, что они реально какие-то особенные.

Не нужно эту талантливую молодежь возвышать. Пускай сначала покажут что-то, начнут приносить стабильный результат, добьются чего-то. Только после этого они будут иметь право претендовать на то, чтобы их называли звездами», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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