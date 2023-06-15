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Виталий Мутко назвал футболиста РПЛ, игра которого его впечатляет

Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, ранее занимавший должность президента РФС, высказался об игроке РПЛ, который его впечатляет.

Мутко назвал футболиста РПЛ, игра которого его впечатляет
© Чемпионат.com

«Игра какого футболиста в РПЛ впечатляет? Я слежу, смотрю все матчи. Много интересных ребят есть, но хочется отметить Малкома — бразилец значительно прогрессирует. У «Зенита» лидеры очень высокого уровня. Последний раз был на игре «Зенит» — «Ростов»: конечно же, там всё делают бразильцы. Но я очень радуюсь, когда выходит Саша Ерохин и решает судьбу матча. Ещё есть много молодых и креативных ребят. Необходимо, чтобы они росли и прогрессировали. В команде точно есть отличные образцы», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

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