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В РФС объяснили, почему Хиддинк и Адвокат не примут участия в ретро-матче

Нидерландские тренеры Гус Хиддинк и Дик Адвокат хотели приехать в Санкт-Петербург на ретро-матч между сборной России по футболу и "Зенитом", но им не хватает здоровья на долгие перелеты. Об этом журналистам в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

В РФС объяснили, почему Хиддинк и Адвокат не примут участия в ретро-матче
© РИА Новости

"Адвокат и Хиддинк хотели приехать, но нужно понимать, что они на 15 лет стали старше, поэтому им это особенно тяжело. Вот эти перелеты через Стамбул, здоровья не хватает", - сказал Митрофанов.

Ретро-матч состоится 15 июня. Он посвящен победам петербургского "Зенита" в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА 2008 года и успешному выступлению сборной России на чемпионате Европы - 2008.

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