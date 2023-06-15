$84.32+0.6891.07+0.68

Источник: Шамиль Газизов после ухода из «Уфы» будет работать в махачкалинском «Динамо»

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов войдет в состав руководства махачкалинского «Динамо», информирует Metaratings.

Шамиль Газизов после ухода из «Уфы» будет работать в махачкалинском «Динамо»
© Чемпионат.com

Отмечается, что пока неизвестно, какую именно должность займёт Газизов. В клубе из Махачкалы он может стать генеральным директором или вице-президентом. Шамиль будет отвечать за спортивный блок, а также будет заниматься поиском партнеров для клуба. По сведениям источника, сегодня, 15 июня, функционер должен прибыть в Махачкалу.

Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 Мелбет Первой лиги на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 46 очков после 34 матчей. Первое место занял казанский «Рубин» — 69 очков.

До «Уфы» Газизов работал в московском «Спартаке».

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители