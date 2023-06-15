Шамиль Газизов после ухода из «Уфы» будет работать в махачкалинском «Динамо»

Отмечается, что пока неизвестно, какую именно должность займёт Газизов. В клубе из Махачкалы он может стать генеральным директором или вице-президентом. Шамиль будет отвечать за спортивный блок, а также будет заниматься поиском партнеров для клуба. По сведениям источника, сегодня, 15 июня, функционер должен прибыть в Махачкалу.