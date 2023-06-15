Болельщики ЦСКА и «Краснодара» стали жертвами мошенников

Футбольные болельщики стали жертвами мошенников перед матчем суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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По информации источника, мошенничество носило массовый характер. Люди становились жертвами злоумышленников, покупая билеты в разных местах: кто-то покупал их с рук в социальных сетях, кто-то перешел по ложной ссылке и приобрел их там. В полицию поступило уже несколько заявлений от обманутых болельщиков.

Матч прошел в Москве 11 июня на стадионе «Лужники». Перед игрой поступала информация о возможном переносе места проведения встречи в другой город, однако финал прошел там, где планировалось изначально.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте усилиями нападающего ЦСКА Федора Чалова. На 50-й минуте второго тайма форвард «Краснодара» Джон Кордоба восстановил равенство на табло. В серии пенальти сильнее оказались футболисты армейского клуба, а голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отбил два 11-метровых удара краснодарцев.