"Локомотив" планирует точечные усиления состава

"Пока не могу по этому поводу ничего сказать конкретного, потому что у нас все контракты до 30 июня действуют, - заявил Нагорных, комментируя возможные изменения в составе. - Сейчас работает наша спортивная служба, спортивная дирекция селекционирует, поэтому раньше времени не буду анонсировать. Определенные изменения будут, но небольшие, точечные. Небольшие точечные усиления будут, позиции, думаю, всем известны".