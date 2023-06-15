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Нагорных заявил, что "Локомотив" планирует точечные усиления состава

Изменения в составе московского футбольного клуба "Локомотив" будут небольшими и точечными. Об этом ТАСС в четверг в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Локомотив" планирует точечные усиления состава
© Пресс-служба ФК "Локомотив"

"Пока не могу по этому поводу ничего сказать конкретного, потому что у нас все контракты до 30 июня действуют, - заявил Нагорных, комментируя возможные изменения в составе. - Сейчас работает наша спортивная служба, спортивная дирекция селекционирует, поэтому раньше времени не буду анонсировать. Определенные изменения будут, но небольшие, точечные. Небольшие точечные усиления будут, позиции, думаю, всем известны".

"Локомотив" по итогам минувшего сезона чемпионата России занял восьмое место в турнирной таблице.

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