В "Спартаке" рассмотрят кандидатуры на пост гендиректора на следующей неделе

овет директоров московского футбольного клуба "Спартак" рассмотрит кандидатуры на пост генерального директора клуба на следующей неделе. Об этом ТАСС в четверг в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил источник.

"Совет директоров состоится на днях в заочном формате, - сказал собеседник агентства, уточнив, что заседание пройдет не ранее 19 июня. - Будет рассматриваться вопрос о гендиректоре. Есть несколько кандидатов".

В среду "Спорт-экспресс" сообщил, что нынешний гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков покинет московский клуб, а его преемник будет утвержден в ближайшее время на совете директоров.