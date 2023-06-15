В "Спартаке" рассмотрят кандидатуры на пост гендиректора на следующей неделе
овет директоров московского футбольного клуба "Спартак" рассмотрит кандидатуры на пост генерального директора клуба на следующей неделе. Об этом ТАСС в четверг в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил источник.
"Совет директоров состоится на днях в заочном формате, - сказал собеседник агентства, уточнив, что заседание пройдет не ранее 19 июня. - Будет рассматриваться вопрос о гендиректоре. Есть несколько кандидатов".
В среду "Спорт-экспресс" сообщил, что нынешний гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков покинет московский клуб, а его преемник будет утвержден в ближайшее время на совете директоров.
По итогам сезона-2022/23 "Спартак" занял третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. Красно-белые набрали 54 очка в 30 матчах, на 4 очка отстав от занявшего второе место столичного ЦСКА, на 16 - от чемпиона страны петербургского "Зенита".