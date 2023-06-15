"Спартак" оштрафовали на за поведение болельщиков в последнем туре РПЛ

— Рассмотрели перенесенный вопрос, касающийся матча 30 го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак». В рапорте была запись, что на прилегающую к футбольному полю территорию были брошены две пластиковые бутылки. Оба нарушителя задержаны.



В ходе заседания с участием футбольных клубов «Крылья Советов» и «Спартак», а также делегата матча Полякова было установлено по материалам, предоставленным самарским клубом, что оба бросивших бутылки болельщика являлись болельщиками «Спартака». Принято решение оштрафовать «Спартак» на 50 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца «Матч ТВ».