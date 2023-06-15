"Спартак" оштрафовали на за поведение болельщиков в последнем туре РПЛ

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 50 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче РПЛ с «Крыльями Советов»
Глава Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Спартак» был оштрафован на 50 тысяч рублей за поведение своих болельщиков на матче 30 го тура МИР РПЛ с «Крыльями Советов».
Встреча состоялась в Самаре 3 июня и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
— Рассмотрели перенесенный вопрос, касающийся матча 30 го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак». В рапорте была запись, что на прилегающую к футбольному полю территорию были брошены две пластиковые бутылки. Оба нарушителя задержаны.
В ходе заседания с участием футбольных клубов «Крылья Советов» и «Спартак», а также делегата матча Полякова было установлено по материалам, предоставленным самарским клубом, что оба бросивших бутылки болельщика являлись болельщиками «Спартака». Принято решение оштрафовать «Спартак» на 50 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца «Матч ТВ».
КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 50 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче РПЛ с «Крыльями Советов»
«Всегда говорил, что Акинфеев — большое явление в нашем футболе. В Суперфинале Кубка России он в очередной раз показал свой уровень» — Овчинников
«Локомотив» не стал прописывать репутационные потери в новом контракте с Дзюбой