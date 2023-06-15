Экс-тренер сборной России назвал игрока, способного заиграть в Европе

«В РПЛ есть несколько футболистов, на которых мне было бы интересно посмотреть в европейских лигах. Например, на того же Пиняева.



Много таких игроков, которые проигрывают внутреннюю конкуренцию в чемпионате бразильцам, способным быстрее адаптироваться в силу своего игрового умения в любой команде, чем наши ребята.



Я бы не стал выдавать какие-то фамилии, тем самым продавая людей без чего-то ведома за границу, но в принципе такие футболисты есть.



Хотелось бы, чтобы кто-то из россиян поехал в Европу и показал бы себя так, как в «Монако» это сделал Александр Головин. Мы все время думаем и говорим о том, какой же у нас футбол. Вот, и такого высокого калибра и мастерства у нас есть футболисты, которые достойно представляют наш футбол на зарубежном уровне», — заявил Игнатьев «Газете.Ru».