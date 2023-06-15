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Экс-тренер сборной России назвал имя игрока, способного заиграть в Европе

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о перспективах российских игроков заиграть в сильнейших европейских лигах.

Экс-тренер сборной России назвал игрока, способного заиграть в Европе
© РИА Новости

По его словам, успеха в Европе могут достичь несколько футболистов с российским паспортом.

«В РПЛ есть несколько футболистов, на которых мне было бы интересно посмотреть в европейских лигах. Например, на того же Пиняева.

Много таких игроков, которые проигрывают внутреннюю конкуренцию в чемпионате бразильцам, способным быстрее адаптироваться в силу своего игрового умения в любой команде, чем наши ребята.

Я бы не стал выдавать какие-то фамилии, тем самым продавая людей без чего-то ведома за границу, но в принципе такие футболисты есть.

Хотелось бы, чтобы кто-то из россиян поехал в Европу и показал бы себя так, как в «Монако» это сделал Александр Головин. Мы все время думаем и говорим о том, какой же у нас футбол. Вот, и такого высокого калибра и мастерства у нас есть футболисты, которые достойно представляют наш футбол на зарубежном уровне», — заявил Игнатьев «Газете.Ru».

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