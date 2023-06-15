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Беллингем рассказал, что стало ключевым фактором его перехода в «Реал»

Новичок «Реала» полузащитник Джуд Беллингем рассказал, какой фактор сыграл определяющую роль в его переходе в мадридский клуб.

Беллингем рассказал, что стало ключевым фактором его перехода в «Реал»
© Матч ТВ

Мадридский клуб заключил шестилетний контракт с англичанином, заплатив 103 миллиона евро.

— Я был на финале, когда «Реал» обыграл «Ливерпуль», это сыграло огромную роль в моем решении перейти. Я присоединяюсь к величайшему клубу в мире, и дело не в деньгах.

Мой отец рассказал мне об интересе «Реала» в прошлом году, и поверьте, у меня по телу побежали мурашки, а сердце как будто немного остановилось. Деньги никогда не были фактором в моей карьере, это лучший клуб в мире.

Когда представители клуба пришли ко мне домой, это было невероятно. Они прекрасно относились к моей семье, не пытались манипулировать ими. О таких моментах ты мечтаешь с детства.

Все мои друзья по сборной Англии хотели, чтобы я вернулся в АПЛ. Это был бы самый простой вариант, быть в зоне комфорта. Но ты просто не можешь отказаться от такого величайшего клуба, как «Реал», — сказал Беллингем на пресс конференции, слова англичанина привел журналист Фабрицио Романо.

Беллингем в сезоне 2022/23 провел 42 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал семь голевых передач. Он был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Германии.

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