Беллингем рассказал, что стало ключевым фактором его перехода в «Реал»

— Я был на финале, когда «Реал» обыграл «Ливерпуль», это сыграло огромную роль в моем решении перейти. Я присоединяюсь к величайшему клубу в мире, и дело не в деньгах.



Мой отец рассказал мне об интересе «Реала» в прошлом году, и поверьте, у меня по телу побежали мурашки, а сердце как будто немного остановилось. Деньги никогда не были фактором в моей карьере, это лучший клуб в мире.



Когда представители клуба пришли ко мне домой, это было невероятно. Они прекрасно относились к моей семье, не пытались манипулировать ими. О таких моментах ты мечтаешь с детства.



Все мои друзья по сборной Англии хотели, чтобы я вернулся в АПЛ. Это был бы самый простой вариант, быть в зоне комфорта. Но ты просто не можешь отказаться от такого величайшего клуба, как «Реал», — сказал Беллингем на пресс конференции, слова англичанина привел журналист Фабрицио Романо.