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Бывший наставник «Ростова» отреагировал на уход Полоза из клуба

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о нападающем Дмитрие Полозе, который покинул клуб по окончании сезона-2022/23.

Экс-тренер «Ростова» отреагировал на уход Полоза из клуба
© РИА Новости

По его словам, форвард на данный момент находится в расцвете сил.

«Я его хорошо знаю, он давно здесь выступал. Полоз — достаточно интересный, квалифицированный нападающий, в прошлом приглашался в сборную России, в петербургский «Зенит». У него очень высокая квалификация.

Другое дело, что, может быть, в прошлом сезоне он не смог до конца себя проявить. Может быть, случились какие-то ограничения, в связи с которыми с ним расстались, сложно сказать.

Как футболист, он очень хороший, умелый, достаточно интересный. Сейчас ему 31 год, это возраст футбольного расцвета, зрелости, опыта. Он может проявить себя в новом клубе намного интереснее», — заявил Балахнин «Газете.Ru».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Полоз провел 25 матчей, в которых забил восемь мячей. Всего в составе желто-синих 31-летний форвард выходил 242 раза и отличился 58 раз.

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