Экс-тренер «Ростова» отреагировал на уход Полоза из клуба

«Я его хорошо знаю, он давно здесь выступал. Полоз — достаточно интересный, квалифицированный нападающий, в прошлом приглашался в сборную России, в петербургский «Зенит». У него очень высокая квалификация.



Другое дело, что, может быть, в прошлом сезоне он не смог до конца себя проявить. Может быть, случились какие-то ограничения, в связи с которыми с ним расстались, сложно сказать.



Как футболист, он очень хороший, умелый, достаточно интересный. Сейчас ему 31 год, это возраст футбольного расцвета, зрелости, опыта. Он может проявить себя в новом клубе намного интереснее», — заявил Балахнин «Газете.Ru».