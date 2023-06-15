Экс-тренер «Ростова» отреагировал на уход Полоза из клуба

Бывший наставник «Ростова» отреагировал на уход Полоза из клуба
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о нападающем Дмитрие Полозе, который покинул клуб по окончании сезона-2022/23.
По его словам, форвард на данный момент находится в расцвете сил.
«Я его хорошо знаю, он давно здесь выступал. Полоз — достаточно интересный, квалифицированный нападающий, в прошлом приглашался в сборную России, в петербургский «Зенит». У него очень высокая квалификация.
Другое дело, что, может быть, в прошлом сезоне он не смог до конца себя проявить. Может быть, случились какие-то ограничения, в связи с которыми с ним расстались, сложно сказать.
Как футболист, он очень хороший, умелый, достаточно интересный. Сейчас ему 31 год, это возраст футбольного расцвета, зрелости, опыта. Он может проявить себя в новом клубе намного интереснее», — заявил Балахнин «Газете.Ru».
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Полоз провел 25 матчей, в которых забил восемь мячей. Всего в составе желто-синих 31-летний форвард выходил 242 раза и отличился 58 раз.