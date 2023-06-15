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Источник: «Факел» интересуется голкипером «Рубина» Беленовым

Воронежский «Факел» проявляет интерес к 36-летнему вратарю казанского «Рубина» Александру Беленову, информирует Metaratings.

Источник: «Факел» интересуется вратарем «Рубина»
© Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, «Рубин» не рассчитывает на Беленова, несмотря на действующий до июня 2024 года контракт. При этом Александр уже пересекался с главным тренером «Факела» Вадимом Евсеевым — вратарь и тренер вместе работали в «Уфе».

Отмечается, что в Беленове также заинтересована московская «Родина», но самого футболиста не устроили условия, которые ему предложил этот клуб.

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» занял 14-е место. Команда набрала 30 очков в 30 матчах: шесть побед, 12 поражений и 12 ничейных результатов. По итогам стыковых матчей «Факел» сохранил место в высшей лиге.

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