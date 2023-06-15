Защитник "Спартака" Тавареш может пропустить несколько месяцев из-за травмы

"Травма Томаша Тавареша застала нас врасплох. По прогнозам, у него разрыв крестообразных связок одного колена. Диагноз еще не подтвержден, но прогнозы не очень хорошие. Он оправился от серьезной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, хорошо тренировался, а теперь с ним случилось несчастье ", - приводит издание слова Жорже.