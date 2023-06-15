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«Торино» намерен продлить аренду Миранчука и включить в договор обязательный выкуп

Итальянский «Торино» настроен продлить пребывание российского полузащитника Алексея Миранчука в своём составе на правах аренды ещё на один сезон. Об этом сообщает Calciomercato.

«Торино» намерен продлить аренду Миранчука и включить в договор обязательный выкуп
© Чемпионат.com

По информации источника, президент «Торино» Урбано Каир думает о возможности выкупа Миранчука, но также рассматривает вариант аренды ещё на один сезон, добавив в новый арендный договор опцию обязательного выкупа через год.

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