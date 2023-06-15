«Торино» намерен продлить аренду Миранчука и включить в договор обязательный выкуп

Итальянский «Торино» настроен продлить пребывание российского полузащитника Алексея Миранчука в своём составе на правах аренды ещё на один сезон. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, президент «Торино» Урбано Каир думает о возможности выкупа Миранчука, но также рассматривает вариант аренды ещё на один сезон, добавив в новый арендный договор опцию обязательного выкупа через год.