Экс-тренер ЦСКА оценил перспективы Чалова в сильнейших клубах Европы

Экс-тренер ЦСКА Чанов заявил, что форвард Чалов готов проявить себя в топ-клубах Европы
Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что нападающий красно-синих Федор Чалов готов успешно выступать в сильнейших европейских футбольных лигах.
«Пора попробовать себя уже на другом этапе, тем более опыт выступления в Европе у него есть. Он изменился в лучшую сторону и готов проявить себя в сильнейших чемпионатах Европы. Он очень тонкий игрок, думаю, в чемпионатах Испании и Италии проявил бы себя», — сказал Чанов Legalbet.
СМИ сообщали, что интерес к Чалову проявляют турецкие гранды «Фенербахче» и «Галатасарай».
Нападающий уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.
В завершившемся сезоне Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач.