Экс-тренер ЦСКА оценил перспективы Чалова в сильнейших клубах Европы

«Пора попробовать себя уже на другом этапе, тем более опыт выступления в Европе у него есть. Он изменился в лучшую сторону и готов проявить себя в сильнейших чемпионатах Европы. Он очень тонкий игрок, думаю, в чемпионатах Испании и Италии проявил бы себя», — сказал Чанов Legalbet.