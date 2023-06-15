На 80-й секунде встречи 35-летний игрок нанес точный удар из-за пределов штрафной. Этот гол стал для аргентинца самым быстрым в карьере.

В начале июня Месси объявил, что не станет продлевать контракт с ПСЖ, за который он выступал с августа 2021 года. Соглашение с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.