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Месси открыл счет в матче против Австралии и забил самый быстрый гол в карьере

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в товарищеском матче против сборной Австралии.

На 80-й секунде встречи 35-летний игрок нанес точный удар из-за пределов штрафной. Этот гол стал для аргентинца самым быстрым в карьере.

Месси отличился в 7-й игре за сборную подряд.

В начале июня Месси объявил, что не станет продлевать контракт с ПСЖ, за который он выступал с августа 2021 года. Соглашение с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Стало известно, почему Месси решил покинуть европейский футбол

Месси присоединится к клубу «Интер Майами» из МЛС, одним из владельцев которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бэкхем.

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