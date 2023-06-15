Месси открыл счет в матче против Австралии и забил самый быстрый гол в карьере
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в товарищеском матче против сборной Австралии.
На 80-й секунде встречи 35-летний игрок нанес точный удар из-за пределов штрафной. Этот гол стал для аргентинца самым быстрым в карьере.
Месси отличился в 7-й игре за сборную подряд.
В начале июня Месси объявил, что не станет продлевать контракт с ПСЖ, за который он выступал с августа 2021 года. Соглашение с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.
Месси присоединится к клубу «Интер Майами» из МЛС, одним из владельцев которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бэкхем.