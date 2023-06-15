Около миллиона человек посетили матчи прошедшего Кубка России по футболу

Все матчи Фонбет - Кубка России по футболу сезона-2022/23 посетили около 1 млн человек. Об этом в четверг сообщила заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова на сессии "Спорт в новой реальности: от соревнования к продукту", которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Победителем Кубка России стал московский ЦСКА, который в финале в серии пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5). Встреча на стадионе "Лужники" собрала 53 425 зрителей.

"Мы адаптируем текущие форматы и придумываем новые проекты. Перед нами стояла задача в прошлом году, чтобы возместить игровую практику и финансовые доходы клубам. Реформа кубка позволила нам провести 160 матчей, 59 - показать в эфире федерального телевидения. Около 1 млн человек побывало на стадионах на всех матчах кубка, около 4 млн зрителей посмотрели финал по телевизору", - сказала Сурикова.

В сезоне-2022/23 Кубок России проходил в обновленном формате и состоял из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на "путь РПЛ" и "путь регионов". В плей-офф впервые была применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений), в матчах "плей-офф пути РПЛ" выступали команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ" проигравшая команда опускалась в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов".