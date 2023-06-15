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Червиченко: уверен, кто-то в «Спартаке» знал о проблемах Тавареша, просто работают на себя

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал нынешнее руководство клуба в связи с травмой Томаша Тавареша.

Экс-президент "Спартака": кто-то в клубе знал о проблемах Тавареша, просто работают на себя
© Чемпионат.com

«Смотрю на покупки «Спартака» и на последствия этих трансферов — затем складывается ощущение, что в клубе работают одни дилетанты. Раньше их называли просто вредителями: история с Бальде это полностью доказывает. Бразильцы и португальцы никогда ничего нормального не продадут. Да, Тавареш достался «Спартаку» за нормальные деньги — португалец точно будет получше Дуарте. Но я уверен, что кто-то в клубе ещё до покупки знал о проблемах игрока с коленями. Значит, кто-то в клубе просто работает на себя», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, защитник Томаш Тавареш получил серьёзную травму, находясь в расположении сборной Португалии U21.

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