Экс-президент "Спартака": кто-то в клубе знал о проблемах Тавареша, просто работают на себя

«Смотрю на покупки «Спартака» и на последствия этих трансферов — затем складывается ощущение, что в клубе работают одни дилетанты. Раньше их называли просто вредителями: история с Бальде это полностью доказывает. Бразильцы и португальцы никогда ничего нормального не продадут. Да, Тавареш достался «Спартаку» за нормальные деньги — португалец точно будет получше Дуарте. Но я уверен, что кто-то в клубе ещё до покупки знал о проблемах игрока с коленями. Значит, кто-то в клубе просто работает на себя», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.