Европейские клубы интересуются полузащитником «Химок» Гбане

Полузащитником «Химок» Гбане интересуется ряд европейских клубов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«К Гбане большой интерес на рынке. За последнее время с окружением игрока связывались два турецких клуба «Касымпаша» и «Резеспор», а также «Лугано» и «Риека», — добавил источник «Чемпионата»

В розыгрыше Российской Премьер-лиги сезона-2022/2022 Мори Гбане отыграл 22 матча, не забил голов и отдал 1 голевую передачу.

По итогам сезона «Химки» оказались на предпоследнем месте, набрав 18 очков в 30 матчах. На счету команды 4 победы, 20 поражений и 6 ничей, следующий сезон клуб проведет в Первой лиге.