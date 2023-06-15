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«Уфа» объявила о назначении Александра Егорова на пост генерального директора клуба

Футбольный клуб «Уфа» в своём официальном телеграм-канале объявил о назначении бывшего российского судьи Александра Егорова на пост генерального директора клуба.

«Уфа» объявила о назначении нового гендиректора клуба
© Соцсети

Егоров работал президентом Федерации футбола Мордовии и директором межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия» с февраля 2020 года.

Напомним, ранее пост генерального директора в «Уфе» занимал Шамиль Газизов, который объявил о своём уходе из клуба после его вылета из Первой лиги по итогам сезона 2022/2023.

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