«Уфа» объявила о назначении нового гендиректора клуба

Футбольный клуб «Уфа» в своём официальном телеграм-канале объявил о назначении бывшего российского судьи Александра Егорова на пост генерального директора клуба.

Егоров работал президентом Федерации футбола Мордовии и директором межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия» с февраля 2020 года.

Напомним, ранее пост генерального директора в «Уфе» занимал Шамиль Газизов, который объявил о своём уходе из клуба после его вылета из Первой лиги по итогам сезона 2022/2023.