ПСЖ нашел замену Месси

«Пари Сен-Жермен» нашел замену аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Об этом сообщает Sports Zone.

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По информации издания, на позицию аргентинца могут подписать 31-летнего форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Утверждается, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи уже встретился с египетским футболистом, чтобы обсудить трансфер. Отмечается, что они активно общаются на протяжении полугода — с момента окончания чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами», которым владеет бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение сроком на три года будет официально подписано 1 июля. С 2021 года Месси играл за французский ПСЖ.