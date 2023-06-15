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«Лестер» отказался продавать «Тоттенхэму» Мэддисона и Барнса за € 58 млн суммарно

«Лестер» отказался продавать «Тоттенхэму» своих полузащитников Джеймса Мэддисона и Харви Барнса за € 58 млн суммарно, сообщает Daily Mail.

«Лестер» отказался продавать «Тоттенхэму» Мэддисона и Барнса за €58 млн суммарно
© Чемпионат.com

По информации источника, «шпоры» решили воспользоваться вылетом «Лестера» из АПЛ и сэкономить на подписании сразу двух футболистов. Однако итоговая сумма за игроков в размере € 58 млн не устроила «лис».

Отмечается, что «Лестер» в прошлом году надеялся выручить € 70 млн с продажи каждого из полузащитников. Мэддисон и Барнс также интересны «Ньюкаслу».

В сезоне-2022/2023 на счету Мэддисона 32 матча за «Лестер» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и девятью результативными передачами. Барнс провёл 40 игр и сумел забить 13 мячей, а также оформил три ассиста.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» ближе к подписанию Мэддисона, нежели «Тоттенхэм».

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