Полузащитник "Краснодара" Ахметов все еще мечтает уехать в Европу

«Конечно, мечта уехать в европейский чемпионат всё ещё жива. Всегда мечтал поиграть в команде из топ-5 лиг Европы, но пока, я думаю, это тяжело будет сделать. Надо просто работать, выкладываться — всё по воле Всевышнего. В каком чемпионате больше всего хотелось бы поиграть? В Испании, наверное», — приводит слова Ильзата Ахметова «РБ Спорт».