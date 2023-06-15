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Футбольному клубу "Уфа" поставлена задача выйти в Первую лигу

Возвращение в Мелбет - Первую лигу - основная задача футбольного клуба "Уфа" в следующем сезоне. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Футбольному клубу "Уфа" поставили задачу выйти в Первую лигу
© ФК "Уфа"

"Футбольный клуб "Уфа" вылетел во Вторую лигу. Государственное финансирование команды сохранится, в статье расходов оно уже есть. Мы поставили клубу задачу выйти в Первую лигу", - сообщил Хабиров.

В матче заключительного тура Первой лиги "Уфа" уступила "Кубани" и вылетела во Вторую лигу, в турнирной таблице команда заняла 16 место с 32 очками.

ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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