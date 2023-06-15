Мбаппе объяснил заявление о нежелании продлевать контракт с ПСЖ

Французский нападающий Килиан Мбаппе объяснил заявление о нежелании продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит RMC Sport.

«Оно было направлено не во время сборов национальной команды, а до них. Я не думал, что это письмо кого-то убьет или что я кого-то обижу. Невозможно контролировать реакцию [других людей]», — заявил футболист.

Он добавил, что для него не имеет значения критика по этому вопросу.

12 июня L’Equipе стало известно, что Мбаппе сообщил руководству ПСЖ об отказе продлевать контракт до 2025 года. Отмечалось, что парижане постараются продать футболиста летом 2023-го, чтобы он не ушел как свободный агент.