Гарсия сменил Спаллетти в должности главного тренера «Наполи»

Французский специалист Руди Гарсия назначен главным тренером «Наполи», сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Детали соглашения не уточняются. Гарсия сменил в должности Лучано Спаллетти, который привел команду к первому за 33 года чемпионству.
В мае президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Спаллетти покинет клуб после окончания сезона 2022/23, он намерен сделать годичный перерыв.
Гарсия ранее тренировал французские клубы «Сент Этьен», «Дижон», «Лилль», «Марсель» и «Лион», с 2013 по 2016 год возглавлял итальянскую «Рому». Последним местом работы 59 летнего специалиста был саудовский «Аль Наср», за который выступает Криштиану Роналду.
Гарсия привел «Лилль» к победе в чемпионате Франции и завоеванию Кубка страны, с «Марселем» выходил в финал Лиги Европы.