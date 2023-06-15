Гарсия сменил Спаллетти в должности главного тренера «Наполи»

Французский специалист Руди Гарсия назначен главным тренером «Наполи», сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

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Детали соглашения не уточняются. Гарсия сменил в должности Лучано Спаллетти, который привел команду к первому за 33 года чемпионству.

В мае президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Спаллетти покинет клуб после окончания сезона 2022/23, он намерен сделать годичный перерыв.

Гарсия ранее тренировал французские клубы «Сент Этьен», «Дижон», «Лилль», «Марсель» и «Лион», с 2013 по 2016 год возглавлял итальянскую «Рому». Последним местом работы 59 летнего специалиста был саудовский «Аль Наср», за который выступает Криштиану Роналду.