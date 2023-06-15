Сборная Испании обыграла команду Италии и вышла в финал Лиги наций

В Энсхеде (Нидерланды) на стадионе «Де Гролс Весте» завершился полуфинальный матч Лиги наций между сборными Испании и Италии.

Встреча завершилась победой сборной Испании со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на четвертой минуте - испанцы вышли вперед после гола Йереми Пино. На 11-й минуте сборная Италии сравняла счет - отличился Чиро Иммобиле.

На 88-й минуте встречи испанцы вновь вышли вперед - отличился Хоселу. Этот гол оказался победным для »красной фурии».

В финале турнира сборная Испании сыграет со сборной Хорватией, ранее обыгравшей Нидерланды (4:2 Д.В.)

Лига наций

1/2 финала

Испания - Италия - 2:1 (1:1)