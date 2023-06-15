$83.96-0.3690.97-0.10

Сборная Испании обыграла команду Италии и вышла в финал Лиги наций

В Энсхеде (Нидерланды) на стадионе «Де Гролс Весте» завершился полуфинальный матч Лиги наций между сборными Испании и Италии.

Сборная Испании обыграла команду Италии и вышла в финал Лиги наций
© globallookpress.com

Встреча завершилась победой сборной Испании со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на четвертой минуте - испанцы вышли вперед после гола Йереми Пино. На 11-й минуте сборная Италии сравняла счет - отличился Чиро Иммобиле.

На 88-й минуте встречи испанцы вновь вышли вперед - отличился Хоселу. Этот гол оказался победным для »красной фурии».

В финале турнира сборная Испании сыграет со сборной Хорватией, ранее обыгравшей Нидерланды (4:2 Д.В.)

Лига наций

1/2 финала

Испания - Италия - 2:1 (1:1)

Голы: Пино, 4. Хоселу, 88. - Иммобиле, 11.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители