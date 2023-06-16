Стало известно, сколько потратили игроки «Ман Сити» на выпивку во время празднования чемпионства

Отец игрока "Ман Сити" Грилиша заявил, что команда потратила 47 тысяч фунтов на выпивку во время празднования чемпионства
Отец полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша рассказал о сумме чека за выпивку во время празднования командой чемпионства в Английской премьер-лиге (АПЛ). Его слова передает Daily Mail.
«Все семьи очень хорошо ладят, и Альф, старик Холанда, отличный парень, очень приземленный.
Справедливости ради следует отметить, что они блестяще организовали празднование и все вечеринки. Одна из них была за победу в Премьер-лиге в Tunnel Club несколько недель назад.
Счет за выпивку составил 47 000 фунтов (€55 тысяч — прим.ред.), сорок семь штук! Я видел чек. Вы скажете, ведь этот чек не за одного Джека. Но тогда он действительно вернулся домой только под утро», — сказал Грилиш-старший.
20 мая «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. Команда Пепа Гвардиолы завоевала уже девятый трофей. Для «Сити» это чемпионство стало третьим подряд.
10 июня «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов переиграл итальянский «Интер» со счетом 1:0 и впервые выиграл титул.