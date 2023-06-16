Стало известно, сколько потратили игроки «Ман Сити» на выпивку во время празднования чемпионства

«Все семьи очень хорошо ладят, и Альф, старик Холанда, отличный парень, очень приземленный.



Справедливости ради следует отметить, что они блестяще организовали празднование и все вечеринки. Одна из них была за победу в Премьер-лиге в Tunnel Club несколько недель назад.



Счет за выпивку составил 47 000 фунтов (€55 тысяч — прим.ред.), сорок семь штук! Я видел чек. Вы скажете, ведь этот чек не за одного Джека. Но тогда он действительно вернулся домой только под утро», — сказал Грилиш-старший.