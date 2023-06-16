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Отец игрока "Ман Сити" Грилиша заявил, что команда потратила 47 тысяч фунтов на выпивку во время празднования чемпионства

Отец полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша рассказал о сумме чека за выпивку во время празднования командой чемпионства в Английской премьер-лиге (АПЛ). Его слова передает Daily Mail.

Стало известно, сколько потратили игроки «Ман Сити» на выпивку во время празднования чемпионства
© Газета.Ru

«Все семьи очень хорошо ладят, и Альф, старик Холанда, отличный парень, очень приземленный.

Справедливости ради следует отметить, что они блестяще организовали празднование и все вечеринки. Одна из них была за победу в Премьер-лиге в Tunnel Club несколько недель назад.

Счет за выпивку составил 47 000 фунтов (€55 тысяч — прим.ред.), сорок семь штук! Я видел чек. Вы скажете, ведь этот чек не за одного Джека. Но тогда он действительно вернулся домой только под утро», — сказал Грилиш-старший.

20 мая «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. Команда Пепа Гвардиолы завоевала уже девятый трофей. Для «Сити» это чемпионство стало третьим подряд.

10 июня «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов переиграл итальянский «Интер» со счетом 1:0 и впервые выиграл титул.

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