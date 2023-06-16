"Зенит" и сборная РФ сыграли вничью со счетом 1:1 в ретроматче в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 45-й минуте сборную России вывел вперед гол экс-полузащитника московского ЦСКА Евгения Алдонина, но на 56-й минуте бывший форвард "Зенита" Павел Погребняк помог своей команде отыграться. Игра была посвящена 15-летию побед сине-бело-голубых в Кубке и Суперкубке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также бронзовых медалей, завоеванных сборной России на чемпионате Европы 2008 года. В 2022-2023 годах в России состоялось несколько матчей с участием ветеранов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).