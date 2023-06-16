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"Зенит" и сборная России сыграли вничью со счетом 1:1 в ретроматче в Санкт-Петербурге

Ветераны петербургского "Зенита" сыграли вничью с бывшими футболистами сборной России в ретроматче, прошедшем в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

"Зенит" и сборная РФ сыграли вничью со счетом 1:1 в ретроматче в Санкт-Петербурге
© Пресс-служба ФК «Зенит»

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 45-й минуте сборную России вывел вперед гол экс-полузащитника московского ЦСКА Евгения Алдонина, но на 56-й минуте бывший форвард "Зенита" Павел Погребняк помог своей команде отыграться. Игра была посвящена 15-летию побед сине-бело-голубых в Кубке и Суперкубке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также бронзовых медалей, завоеванных сборной России на чемпионате Европы 2008 года. В 2022-2023 годах в России состоялось несколько матчей с участием ветеранов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Две встречи провели друг с другом бывшие звезды московского "Спартака" и петербургского "Зенита". 1 мая в Волгограде состоялась игра, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве между "Спартаком" и сталинградским "Динамо", которое представили экс-футболисты российских клубов. Ранее экс-футболист английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис подверг критике московский "Спартак".

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