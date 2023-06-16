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Роналду посоветовал "Аль-Насру" купить игрока "Бетиса" Карвалью

Португальский полузащитник «Аль-Насра» Криштиану Роналду не только выполняет обязанности на поле, но и рекомендует своего клубу место проведения предсезонной подготовки и советует игрока для перехода. Об этом сообщает As.

Роналду порекомендовал «Аль-Насру» приобрести игрока Ла Лиги
© Газета.Ru

Как утверждает источник, Роналду советует руководству команды приобрести полузащитника испанского «Бетиса» Вильяма Карвалью. Сообщается, что клуб проведет часть предсезонной подготовки в Португалии.

«Это не только дань уважения Роналду, но и маркетинговая стратегия страны, которая обожает до сих пор свою великую футбольную и медийную звезду», — отмечает издание.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В минувшем сезоне провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. «Аль-Наср» финишировал вторым, победителем стал «Аль-Иттихад».

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