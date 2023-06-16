Роналду порекомендовал «Аль-Насру» приобрести игрока Ла Лиги

Португальский полузащитник «Аль-Насра» Криштиану Роналду не только выполняет обязанности на поле, но и рекомендует своего клубу место проведения предсезонной подготовки и советует игрока для перехода. Об этом сообщает As.
Как утверждает источник, Роналду советует руководству команды приобрести полузащитника испанского «Бетиса» Вильяма Карвалью. Сообщается, что клуб проведет часть предсезонной подготовки в Португалии.
«Это не только дань уважения Роналду, но и маркетинговая стратегия страны, которая обожает до сих пор свою великую футбольную и медийную звезду», — отмечает издание.
2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.
В минувшем сезоне провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. «Аль-Наср» финишировал вторым, победителем стал «Аль-Иттихад».