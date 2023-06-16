Месси объяснил, почему не поедет на ЧМ-2026

«То, что я сказал о чемпионате мира, это нормально. Из-за возраста и времени это трудно сделать (быть на ЧМ-2026 — «Газета.Ru»). Я наслаждаюсь моментом, изо дня в день, находясь здесь, сейчас впереди отборочные матчи, затем Кубок Америки. Мы собираемся долго думать о чемпионате мира. Мы должны наслаждаться тем, чего мы достигли, и каждым моментом, который мы должны прожить», — сказал Месси.