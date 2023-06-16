Месси объяснил, почему не поедет на ЧМ-2026
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси объяснил свои слова о том, что он не собирается участвовать в чемпионате мира 2026 года. Его слова передает TyC Sports.
«То, что я сказал о чемпионате мира, это нормально. Из-за возраста и времени это трудно сделать (быть на ЧМ-2026 — «Газета.Ru»). Я наслаждаюсь моментом, изо дня в день, находясь здесь, сейчас впереди отборочные матчи, затем Кубок Америки. Мы собираемся долго думать о чемпионате мира. Мы должны наслаждаться тем, чего мы достигли, и каждым моментом, который мы должны прожить», — сказал Месси.
Чемпионат мира пройдет в США в июне 2026 года. Этот турнир мог стать для Месси шестым в карьере.
18 декабря в финале ЧМ Месси в составе сборной Аргентины обыграл сборную Франции и стал новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Нападающий отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.