«Торино» не готов заплатить за Миранчука более €7 млн

«Торино» не собирается платить за выкуп российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука более € 7 млн. Об этом сообщает Tuttosport.

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По информации источника, в «Торино» считают сумму выкупа, прописанную в прошлом году в арендном соглашении Миранчука, в € 9,5 млн плюс бонус € 1,5 млн завышенной. Руководство туринцев готово выкупить россиянина за € 7 млн плюс бонусы. «Аталанта» же не торопится с принятием решения по будущему Миранчука и может вернуть его в команду.

Ранее сообщалось, что «Торино» попытается продлить аренду Миранчука ещё на один сезон и включить в арендное соглашение обязательство выкупа.