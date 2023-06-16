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«Торино» не готов заплатить за Миранчука «Аталанте» более € 7 млн

«Торино» не собирается платить за выкуп российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука более € 7 млн. Об этом сообщает Tuttosport.

«Торино» не готов заплатить за Миранчука более €7 млн
© Чемпионат.com

По информации источника, в «Торино» считают сумму выкупа, прописанную в прошлом году в арендном соглашении Миранчука, в € 9,5 млн плюс бонус € 1,5 млн завышенной. Руководство туринцев готово выкупить россиянина за € 7 млн плюс бонусы. «Аталанта» же не торопится с принятием решения по будущему Миранчука и может вернуть его в команду.

Ранее сообщалось, что «Торино» попытается продлить аренду Миранчука ещё на один сезон и включить в арендное соглашение обязательство выкупа.

27-летний Миранчук забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 31 матче за «Торино».

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